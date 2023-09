Inglaterra vence Escócia (3-1) em amistoso para comemorar 150 anos de rivalidade

436

A Inglaterra, liderada pelos seus jovens talentos Phil Foden e Jude Bellignham, venceu a Escócia por 3 a 1, nesta terça-feira (12), em Glasgow, num amistoso organizado para comemorar os 150 anos deste duelo entre vizinhos e rivais.



Os atuais vice-campeões europeus superaram a 'Tartan Army' com gols de Foden (32'), Bellingham (35') e seu capitão Harry Kane (81').



A Escócia diminuiu com um gol contra de Harry Maguire (67'), que havia entrado no intervalo.



Os anfitriões tinham grandes esperanças de uma vitória histórica no jogo entre seleções mais antigo do futebol mundial, depois de vitórias impressionantes sobre a Espanha e a Noruega de Erling Haaland nos últimos meses.



Mas a Escócia, embora esteja quase garantida na Euro-2024, não resistiu diante da seleção dos Três Leões.



Gareth Southgate fez seis alterações em relação ao time que perdeu os primeiros pontos nas Eliminatórias para a Euro 2024 no empate de 1 a 1 contra a Ucrânia, no sábado.



Na véspera do jogo, Southgate saudou o 116º confronto entre as seleções como a renovação de uma "grande rivalidade esportiva".



No entanto, o lado sombrio da animosidade entre os dois grupos de torcedores ficou evidente antes mesmo do pontapé inicial.



Depois de o hino nacional inglês ser abafado por um coro de vaias, um minuto de silêncio para o ex-técnico escocês Craig Brown foi interrompido pelos torcedores visitantes.



Desde o início do jogo, a Inglaterra dominou, embora tenha demorado mais de meia hora para abrir o placar.



Após um cruzamento de Kyle Walker, seu companheiro de Manchester City Foden marcou seu quarto gol pela seleção inglesa.



Apenas dois minutos depois, a Escócia sofreu outro duro golpe em um vacilo de Andy Robertson dentro da sua própria área. A bola sobrou para Jude Bellingham que não perdoou.



A Escócia aumentou a intensidade após o intervalo e foi recompensada por um erro, desta vez de Maguire.



Robertson compensou sua falha anterior, quando o capitão da Escócia chutou cruzado e a bola foi desviada para a rede pelo zagueiro do Manchester United.



A seleção escocesa se animou e John McGinn teve uma grande chance de empatar, de cabeça.



Mas Harry Kane deu tranquilidade a sua equipe marcando seu 59º gol com a camisa da Inglaterra, após uma bela jogada de Bellingham que fez uma ótima partida.



"Usei o último jogo (contra a Ucrânia) como motivação e esta noite era mais do que um amistoso, era muito importante para os torcedores", disse Bellingham.



A Inglaterra prolongou assim a longa invencibilidade diante da Escócia, cuja última vitória ocorreu em 1999.