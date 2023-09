Espanha goleia Chipre (6-0) nas Eliminatórias da Euro

436

A Espanha cumpriu os prognósticos e goleou o Chipre por 6 a 0 nesta terça-feira (12), chegando a 9 pontos em quatro jogos no Grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.



Os gols de Gavi (18'), Mikel Merino (33'), Joselu (70'), Ferran Torres (73' e 83') e Álex Baena (77') mantêm a 'Roja' na luta pela liderança da chave, ocupada pela Escócia, que tem 15 pontos em cinco jogos.



Esta é a segunda vitória seguida dos espanhóis, depois da goleada por 7 a 1 sobre a Geórgia na última sexta-feira. A única derrota da equipe foi na segunda rodada, para a seleção escocesa, em março.



A goleada sobre o Chipre diminui a pressão sobre o técnico Luis de la Fuente, criticado por sua relação próxima com o agora ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales, envolvido em polêmica nas últimas semanas pelo beijo não consentido na jogadora Jenni Hermoso.



De la Fuente fez mudanças no time em relação ao jogo contra a Geórgia, especialmente com a entrada dos jovens Nico Williams e Lamine Yamal para acompanhar Álvaro Morata no ataque.



Os dois pontas deram trabalho para a retranca cipriota, que só resistiu por 18 minutos até Gavi abrir o placar após bom passe de Williams.



O jogador do Athletic Bilbao também participou do segundo gol espanhol, cruzando na medida para Merino fazer de cabeça (33').



No fim do primeiro tempo, Williams deixou o campo com dores na perna direita e foi substituído por Yeremy Pino (45').



Na segunda etapa, o Chipre só criou perigo em um chute de Marinos Tzionis que o goleiro Unai Simón defendeu em dois tempos (72').



Dois minutos antes, a Espanha já tinha feito o terceiro gol, com Joselu complementando de cabeça um cruzamento de Dani Carvajal pela direita.



Pouco depois, Ferran Torres, que tinha entrado no lugar de Yamal, aumentou a conta aproveitando mais uma assistência de Carvajal (73').



O quarto gol espanhol saiu dos pés do estreante Álex Baena, arrematando na área um passe de calcanhar de Joselu (77'), antes de Ferran Torres fazer mais um e fechar a goleada (83').