Espanha investirá EUR 12 bilhões para se adaptar à escassez de água

Espanha investirá cerca de 12 bilhões de euros até 2027 para remediar sua escassez de água crônica causada pelo aquecimento climático, promovendo a dessalinização e a reutilização de águas, conforme relatório do governo publicado nesta terça-feira (12).



Este montante - equivalente a US$ 12,86 bilhões, ou R$ 63,6 bilhões na cotação atual - inclui as rubricas já atribuídas nos planos votados nos últimos meses para as diferentes bacias hidrográficas. Inclui, ainda, as medidas adotadas em resposta à seca que o país sofre há dois anos, como o pacote de 1,4 bilhão de euros desbloqueado na primavera (boreal).



"A emergência climática causa secas cada vez mais frequentes e intensas, e a Espanha está em uma situação de maior vulnerabilidade em comparação com outros Estados-membros da União Europeia", defenderam os ministérios da Agricultura e da Transição Ecológica, em um comunicado conjunto.



Esta situação exige "uma resposta robusta e eficaz por parte das autoridades, na qual o investimento público se revele como peça-chave", acrescentaram os ministérios, avaliando em 11,84 bilhões de euros os fundos que serão destinados para adaptar Espanha à falta d'água.



Além deste pacote, serão investidos outros 3 bilhões de euros para fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias, ciência de dados e Inteligência Artificial na gestão da água.



País na linha da frente da mudança climática, a Espanha atravessa desde 2021 um período de seca excepcional, e que ainda não acabou, apesar da chuvas torrenciais das últimas semanas.



Segundo o governo, 27,4% do território espanhol se encontra, atualmente, em estado de alerta por escassez de água. Esse quadro afeta, sobretudo, a produção agrícola, que sofrerá uma queda este ano, segundo o ministro da Agricultura, Luis Planas.