Brasil de Diniz será colocado à prova contra o Peru nas Eliminatórias

Após a estreia com goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, a Seleção Brasileira do técnico Fernando Diniz vai atrás de sua segunda vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra o Peru, nesta terça-feira (12), em Lima.



O Brasil é favorito cotra uma seleção peruana que chega para o confronto dizimada pelas lesões e que nunca conseguiu uma vitória quando esteve diante da 'Amarelinha' nas Eliminatórias.



O jogo será disputado no Estádio Nacional de Lima a partir das 23h (horário de Brasília), com arbitragem do argentino Fernando Rapallini.



- Neymar artilheiro -



Depois de balançar as redes duas vezes contra a Bolívia, Neymar chega para enfrentar o Peru como o maior artilheiro da história da Seleção com 79 gols em 125 jogos, superando os 77 gols que Pelé marcou nas 92 vezes em que defendeu o Brasil.



Aos 31 anos, 'Ney' vai comandar o ataque brasileiro ao lado de Richarlison e Rodrygo.



"Com todo respeito à Bolívia, mas o Peru é um time mais forte. Vai ser um jogo onde podemos ver até um pouquinho mais a mão do treinador", disse o volante Casemiro.



Sob a batuta de Diniz, o Brasil treinou no domingo no estádio Alejandro Villanueva, casa do Alianza Lima, e à tarde deve realizar sua última atividade no estádio Nacional.



"Vai ser um jogo difícil. Temos que tentar suportar a pressão nos primeiros 10 ou 15 minutos, será uma pressão muito forte", disse o meia Bruno Guimarães.



Na última vez que as equipes se enfrentaram em Lima, nas Eliminatórias para a Copa do Catar, em outubro de 2020, o Brasil venceu por 4 a 2, com três gols de Neymar e um de Richarlison.



- Teste difícil -



O Peru vem de um empate sem gols com o Paraguai em Ciudad del Este.



Em seu segundo jogo à frente da seleção peruana, o técnico Juan Reynoso enfrenta um desafio inusitado: armar um time após as múltiplas lesões e a suspensão de Luis Advíncula.



O lateral-direito do Boca Juniors está fora contra o Brasil por ter recebido cartão vermelho no duelo com os paraguaios e será substituído por Aldo Corso.



"Sabemos que o Brasil tem um grande nível. Temos que trabalhar o jogo minuto a minuto e estar atentos taticamente. Será difícil", disse o goleiro Pedro Gallese.



Aos 39 anos, o experiente atacante Paolo Guerrero, que no Brasil teve passagens por Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí, é a esperança de gols do time peruano.



"Paolo é muito conhecido por nós. Sabemos muito sobre ele, jogou muito no Brasil, é um grande camisa 9", comentou Bruno Guimarães.



Prováveis escalações:



Peru: Pedro Gallese - Aldo Corso, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, André Carrillo - Andy Polo y Paolo Guerrero. Técnico: Juan Reynoso.



Brasil: Ederson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi - Casemiro, Bruno Guimarães - Neymar, Rodrygo, Raphinha - Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.