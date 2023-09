Djokovic homenageia Kobe Bryant com 24º Grand Slam: 'Me ajudou muito'

436

Comemorando a conquista de seu 24º título de Grand Slam, o sérvio Novak Djokovic prestou uma homenagem neste domingo (10) a Kobe Bryant, falecido em 2020, usando uma camisa com o número 24, que era usado pela lenda do Los Angeles Lakers, e falou sobre a amizade que teve com o astro do basquete.



"Kobe foi um amigo muito próximo, conversamos muito sobre a mentalidade dos campeões", disse Djokovic após vencer a final do US Open contra o russo Daniil Medvedev.



"Quando eu estava sofrendo com as lesões e tentando voltar ao topo, ele foi uma das pessoas que mais me apoiou e da maneira mais amigável", lembrou.



Logo depois de confirmar o título, o sérvio foi até o box onde estava sua família e vestiu a camisa com o número 24 e a frase "Mamba Forever" (Mamba para sempre), em referência ao apelido de 'Black Mamba' usado por Bryant.



O lendário jogador de basquete, vencedor de cinco anéis da NBA com os Lakers, morreu no início de 2020 em um acidente de helicóptero que também vitimou sua filha Gianna.



"Pensei há sete dias em fazer esta camisa para o caso de ter a oportunidade de ganhar, mas não disse nada a ninguém", explicou Djokovic.



"O que aconteceu com ele me machucou muito. O 24 é o número que ele vestiu quando era uma lenda do basquete e pensei que poderia ser um reconhecimento pelo que ele conquistou", afirmou o sérvio.



Com seu 24º Grand Slam, 'Nole' igualou o recorde absoluto a australiana Margaret Court, que se aposentou em 1977.



"Fazer história no esporte é extraordinário e especial, em qualquer significado da palavra especial", continuou.



"É difícil descrever com palavras. Realmente estou vivendo o sonho da minha infância de competir no mais alto nível neste esporte", lembrou Djokovic. "Nunca imaginei que um dia estaria aqui falando com 24 Grand Slams".