Politano e Mancini desfalcarão Itália contra Ucrânia nas Eliminatórias da Euro

O atacante Matteo Politano, do Napoli, e zagueiro Gianluca Mancini, da Roma, vão desfalcar a Itália no jogo contra a Ucrânia pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 devido a lesões, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) neste domingo (10).



Os dois jogadores sentiram problemas musculares no empate em 1 a 1 com a Macedônia do Norte, no sábado. Politano lesionou a panturrilha; Mancini, a coxa.



O técnico da 'Azzurra', Luciano Spalletti, que também não pode contar com Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, já fora contra os macedônios, convocou como reforço o atacante Riccardo Orsolini, do Bologna.



A Itália é a terceira colocada do Grupo C das Eliminatórias da Euro, três pontos atrás da Ucrânia, vice-líder da chave, mas com um jogo a mais.



As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, em San Siro (Milão).