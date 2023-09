Arsenal confirma saída de Nicolas Pépé para o Trabzonspor

436

O Arsenal confirmou neste sábado (9) a saída do atacante marfinense Nicolas Pepé, que durante algum tempo foi a contratação mais cara da história do clube londrino, para o Tranbzonspor da Turquia.



Os 'Gunners' liberaram Pepé de seu último ano de contrato. Em agosto de 2019, o clube pagou 80 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões na cotação da época) ao Lille para trazer o jogador.



Desde então, este recorde já foi superado. Recentemente, o Arsenal pagou 122 milhões de euros (R$ 650 milhões) na contratação de Declan Rice, procedente do West Ham.



Nicolas Pépé marcou 27 gols em 112 jogos pelo Arsenal, mas não chegou a corresponder às expectativas geradas em sua chegada. Foi titular em 43 ocasiões.



Na temporada passada, ele foi emprestado ao Nice, sem chegar a brilhar, em grande parte por uma lesão no joelho.



"Podemos confirmar que Nicolas Pépé deixa o clube. Aceitamos romper seu contrato com efeito imediato", anunciou o Arsenal em um comunicado.