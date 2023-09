Ashton Kutcher e Mila Kunis enviaram cartas em apoio ao colega Danny Masterson, condenado por estupro

436

Os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis, entre outros, enviaram cartas em apoio ao ator Danny Masterson antes de ele receber a sentença por estupro, divulgou nesta sexta-feira (08) a imprensa americana.



"Danny não foi nada além de uma influência positiva" sobre mim, escreveu Kutcher, que chamou o colega, membro da Igreja da Cientologia, de "modelo a ser seguido", informou a publicação especializada Variety.



O casal, que conheceu Masterson quando eles protagonizaram a série "That '70s Show", enviou as cartas à juíza Charlaine Olmedo, para pedir uma pena menor, apesar de saber da gravidade das acusações.



Masterson, considerado culpado em maio pelo estupro de duas mulheres, recebeu ontem uma sentença de pelo menos 30 anos de prisão.



"Não acredito que ele seja um perigo iminente para a sociedade, e sua filha ser criada sem um pai presente seria, por si só, uma injustiça", afirmou Kutcher. "Ele é um ser humano extraordinariamente honesto. Ao longo de um relacionamento de 25 anos, sequer me lembro de ele ter mentido para mim. Ele me ensinou a ser direto e a enfrentar os problemas da vida e dos relacionamentos de cabeça erguida e seguindo em frente."



"Atesto de todo o coração o caráter excepcional de Danny Masterson e a tremenda influência positiva que ele teve sobre mim e as pessoas que o cercam", ressaltou Mila Kunis em outra carta. Ambos os atores insistiram em que Masterson, acusado de drogar suas vítimas antes de estuprá-las, caracterizou-se por levar uma vida livre de drogas.



Segundo a imprensa americana, mais de 50 pessoas enviaram cartas à juíza em apoio a Masterson, entre elas os atores Giovanni Ribisi e William Baldwin.



Esse foi o segundo julgamento por estupro que o ator enfrentou, depois que o processo anterior foi anulado em novembro, devido a outro júri não ter conseguido chegar a uma decisão unânime.