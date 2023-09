Djokovic vence Shelton e vai à sua décima final de US Open

436

Com uma vitória sobre o jovem americano Ben Shelton, o sérvio Novak Djokovic se classificou nesta sexta-feira (8) para sua décima final do Aberto dos Estados Unidos, na qual poderá reencontrar seu novo grande rival, o espanhol Carlos Alcaraz.



Djokovic, que chegou a todas as finais de Grand Slam do ano, venceu os dois primeiros sets por 6-3 e 6-2 e depois salvou um set point de Shelton para levar também o terceiro por 7-6



O sérvio vai lutar em Nova York no domingo pelo seu 24º título de Grand Slam contra o vencedor da outra semifinal desta sexta-feira, entre Alcaraz e o russo Daniil Medvedev.



"Os dois são jogadores incríveis", reconheceu Djokovic. "Será um grande jogo que vou assistir com os pés para o ar, pipoca e bons drinks".



Contra Shelton, Djokovic deu uma aula de tênis nos dois primeiros sets mas teve dificuldades para concluir a vitória e no terceiro teve que salvar um set point e para levar ao tiebreak.



Caminhando na direção da rede após finalizar o duelo, Djokovic repetiu o gesto que Shelton fez após a vitória nas quartas de final sobre Frances Tiafoe, levando a mão ao rosto como se fosse um telefone e desligando a "chamada" com força.



Se Alcaraz vencer, Djokovic terá a oportunidade de se vingar da dolorosa derrota sofrida em julho em Wimbledon, a única final de Grand Slam que perdeu até agora este ano.



Campeão do Aberto da Austrália e de Roland Garros, o astro sérvio quer fechar a temporada aumentando a vantagem em troféus de Grand Slam sobre Rafael Nadal, que tem 22.