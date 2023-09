Prisões, policiais feridos e buscas por armas na Irlanda do Norte

436

Uma operação antiterrorista na Irlanda do Norte na quinta-feira resultou na apreensão de armas e munições que, de acordo com a polícia, estavam destinadas a cometer ataques e levou a confrontos que deixaram 16 agentes feridos, anunciaram as forças de segurança nesta sexta-feira (8).



A polícia da Irlanda do Norte realizou na quinta-feira à tarde três buscas em Londonderry, a cidade onde a polícia britânica matou três manifestantes pelos direitos civis em 1972, em um evento conhecido como "Domingo Sangrento".



Os investigadores apreenderam dinheiro em espécie, duas pistolas, duas granadas, cerca de 50 cartuchos e mais de um quilo de explosivos plásticos.



Também foram detidos dois homens e uma mulher, que supostamente fazem parte do Novo IRA, o grupo separatista que reivindicou, no início do ano, a tentativa de assassinato de um policial na cidade de Omagh, na Irlanda do Norte.



Após a operação na quinta-feira, ocorreram confrontos e os agentes foram atacados com coquetéis molotov e outros projéteis, explicou um oficial da polícia da Irlanda do Norte.



De acordo com a mesma fonte, 16 agentes ficaram feridos, sofrendo queimaduras, ferimentos na cabeça e possíveis fraturas.



Em março, as autoridades elevaram o nível de alerta antiterrorista para "altamente provável" neste território britânico.



A Irlanda do Norte foi palco de um conflito civil sangrento que ocorreu entre o final da década de 1960 e 1998.