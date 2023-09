Lewandowski marca 2 gols no fim e Polônia vence Ilhas Faroe (2-0) nas Eliminatórias da Euro

436

A Polônia sofreu mais do que o esperado mas conseguiu vencer a modesta seleção das Ilhas Faroe por 2 a 0, graças a uma dobradinha no fim de Robert Lewandowski, nesta quinta-feira (7) em Varsóvia, somando assim três pontos cruciais nas Eliminatórias da Eurocopa-2024.



O jogo estava empatado em 0 a 0 no final do segundo tempo, até que o craque do Barcelona converteu um pênalti aos 73 minutos que deu fôlego ao seu time. Lewandowski marcou então o gol que trouxe tranquilidade, aos 83 minutos, após uma assistência de Karol Swiderski.



A seleção polonesa já vinha em uma situação alarmante após perder dois dos três primeiros jogos do grupo E, na visita à República Tcheca (3-1) em março e à Moldávia (3-2) em junho. Só havia conseguido vencer a Albânia (1-0) na segunda rodada.



Com os três pontos somados nesta quinta-feira, a seleção comandada pelo português Fernando Santos tem agora 6 pontos e é terceira colocada, à frente da Moldávia (5 pontos). Os poloneses estão a um ponto da Albânia (2ª, 7 pontos), que empatou em 1 a 1 com a República Tcheca, que lidera com 8 pontos.



Apesar da vitória, o grande sofrimento para vencer a modesta seleção das Ilhas Faroe, que ocupa apenas a 129ª posição no ranking da Fifa, traz muitas dúvidas sobre as chances da Polônia, que não fica de fora de uma Eurocopa desde 2004.



No domingo, a Polônia tem outro jogo muito importante, fora de casa contra a Albânia, onde poderá avaliar com maior precisão como está o nível de seu futebol.