O manuscrito de "Bohemian Rhapsody", sucesso do Queen escrito por Freddie Mercury, foi vendido por 1,379 milhão de libras esterlinas (1,7 milhão de dólares, 8,5 milhões de reais) na noite desta quarta-feira (6), na casa de leilões Sotheby's, em Londres.



As 15 páginas escritas a caneta em folhas com a marca da "British Midland Airways", antiga companhia aérea, revelam o processo de criação desse sucesso, que poderia ter se chamado "Mongolian Rhapsody".



A Sotheby's havia publicado uma estimativa inicial entre 800.000 e 1,2 milhão de de libras esterlinas (aproximadamente 5 milhões e 7,5 milhões de reais).