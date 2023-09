Tempestades na Grécia, Turquia e Bulgária deixam 12 mortos

436

As tempestades que provocaram enchentes torrenciais na Grécia, Turquia e Bulgária deixaram ao menos 12 mortos, disseram as autoridades nesta quarta-feira (6).



Um período de calor extremo provocou fortes tempestades, transformou as ruas do noroeste da Turquia em rios e assolou a Grécia com chuvas sem precedentes, enquanto o país se recupera de semanas de incêndios florestais.



"Tudo o que foi salvo do incêndio que tivemos em julho foi destruído por essas tempestades", disse Christos Kleftakis, de 49 anos, em Nea Anchialos, perto da cidade de Volos, no centro da Grécia.



"É algo sem precedentes. Esses fenômenos meteorológicos severos, a força da chuva, o vento. Nunca vi nada assim antes", acrescentou.



À medida que o mundo aquece, a atmosfera contém mais vapor d'água, o que aumenta o risco de fortes precipitações em algumas partes do mundo, principalmente na Ásia, na Europa Ocidental e na América Latina.



Combinados com outros fatores, como a urbanização, esses eventos de chuvas fortes provocam inundações.



A região de Magnésia, no centro da Grécia, registrou chuvas entre 600 e 800 mm em 24 horas, disse um meteorologista nesta quarta-feira.



"É um fenômeno inédito para os dados meteorológicos do país", que começaram a ser registrados em 1958, disse Dimitris Ziakopoulos, vice-presidente do centro de estudos de gestão de emergências do Ministério da Crise Climática.



Duas pessoas morreram em Magnésia devido às chuvas torrenciais que caem na região.



A tempestade, chamada "Daniel" pelos meteorologistas gregos, atinge o país desde segunda-feira, afetando principalmente a região central de Magnésia e a sua capital, Volos, 300 quilômetros ao norte de Atenas.



Uma mulher de 87 anos, desaparecida desde terça-feira, foi encontrada morta nesta quarta na cidade de Paltsi, em Magnésia, disse o porta-voz dos bombeiros, Yannis Artopios, à emissora pública Ert.



Na terça-feira, um homem de 51 anos foi encontrado morto perto de Volos depois de ser arrastado por uma enchente.



- Chuvas e transbordamento de rios -



Em Istambul, as chuvas ocorrem depois de um verão particularmente seco, em que os reservatórios de água da cidade de 16 milhões de habitantes caíram para o nível mais baixo em nove anos.



O gabinete do governador de Istambul informou que duas pessoas morreram.



Segundo os serviços de emergência turcos, cinco pessoas morreram e uma estava desaparecida pelas enchentes que atingiram a cidade de Kirklareli, no noroeste do país.



A costa da Bulgária, no Mar Negro, também foi atingida pelas chuvas mais fortes dos últimos anos, matando pelo menos três pessoas e deixando turistas retidos.



As fortes chuvas desde segunda-feira à noite fizeram com que os rios transbordassem, danificando pontes e cortando o acesso na região ao sul da cidade costeira de Burgas.



As chuvas foram as mais fortes desde 1994, segundo o chefe do corpo de bombeiros, Alexandar Dzhartov.



As inundações, pouco comuns na zona costeira do Mar Negro, estão mais comuns devido ao impacto da mudança climática e à manutenção deficiente das infraestruturas.