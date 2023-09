Um corpo e 14 migrantes são encontrados em ilhota grega

436

Um barco patrulha da Guarda Costeira grega encontrou um corpo e 14 migrantes nesta terça-feira (5) na costa do ilhéu de Farmakonisi, no Mar Egeu (leste), segundo um comunicado da Polícia Portuária.



"Os estrangeiros (cinco homens, seis mulheres e três crianças) foram transferidos para a ilha vizinha de Leros" e foi aberta uma investigação para determinar a causa da morte do homem falecido, disse a polícia.



Segundo as declarações dos migrantes, "são todos afegãos", disse à AFP um porta-voz da Polícia Portuária.



Assim como outras ilhas do Mar Egeu, ao largo da costa ocidental da Turquia, a ilhota de Farmakonisi é uma passagem comum para pessoas que fogem da guerra e da pobreza para a Europa.



A Polícia Portuária grega, com a ajuda da Agência Europeia de Vigilância das Fronteiras (Frontex), patrulha regularmente esta área e faz, diariamente, inúmeras operações de salvamento de embarcações de migrantes em dificuldades. Nesta perigosa travessia, acontecem muitos naufrágios.



A Grécia é, frequentemente, acusada de "expulsões ilegais", o que as autoridades negam.