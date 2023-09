Começa na Suécia julgamento de sueco-russo acusado de espionar para Rússia

436

Serguei Skvortsov, um cidadão sueco e russo de 60 anos, compareceu nesta segunda-feira (4) a um tribunal de Estocolmo, após ser acusado de passar informações e produtos tecnológicos ocidentais para a Inteligência militar russa durante uma década.



Skvortsov deve responder às acusações de "atividades de Inteligência ilegais" contra Estados Unidos e Suécia, depois de uma investigação feita pela polícia sueca com a ajuda do FBI (a Polícia Federal americana).



Instalado na Suécia com sua mulher na década de 1990, o acusado teria utilizado empresas de importação e exportação de componentes eletrônicos que dirigia para suas atividades de espionagem.



Suas empresas serviram de plataforma para "o serviço de Inteligência militar russo GRU e para parte do sistema estatal russo", declarou o promotor Henrik Olin ao tribunal.



Segundo a Promotoria, Skvortsov espionou os Estados Unidos de 1º de janeiro de 2013 até sua prisão em novembro de 2022, e a Suécia, a partir de 1º de julho de 2014. Se for considerado culpado, pode ser condenado a até quatro anos de prisão.



"Ele não é culpado de nenhuma das acusações apresentadas pelo promotor", disse sua advogada, Ulrika Borg, aos juízes.



O julgamento deverá durar até 25 de setembro. Parte dele será a portas fechadas por questões de segurança nacional.