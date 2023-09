Espanha sofre com chuvas torrenciais por fenômeno meteorológico Dana

436

Chuvas torrenciais caíram, neste fim de semana, em grande parte do território espanhol, incluindo as Ilhas Baleares, causando bloqueios nas estradas, inundações e pedidos para que as pessoas permaneçam em casa.



As chuvas abundantes são resultado de uma "Dana" (Depressão Isolada em Níveis Altos), um fenômeno que causa "precipitações persistentes e generalizadas, localmente fortes ou muito fortes, acompanhadas de tempestades, em praticamente todo o território, exceto nas Canárias", indicou a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).



O Ministério do Interior emitiu um alerta em grande parte do território, alertando que poderiam ocorrer chuvas intensas de mais de 120 litros em 24 horas e, localmente, em 12 horas.



A Aemet espera que as chuvas intensas continuem até segunda-feira.



A Direção Geral de Tráfego (DGT) pediu precaução nas estradas e recomendou que as pessoas fiquem em casa.



As chuvas causaram inundações e bloqueios nas estradas e levaram ao cancelamento de alguns trens, de acordo com a Renfe, a principal empresa de transporte ferroviário do país.



Em Madri, a capital, os residentes receberam um alerta em seus celulares pedindo que não usem seus veículos e permaneçam em casa. Outras cidades do país emitiram recomendações semelhantes.



Em Alcanar, entre Barcelona e Valência (leste), a população ficou confinada devido às intensas chuvas, e os serviços de resgate aconselharam os habitantes a subirem para os andares superiores.