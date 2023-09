Tufão Haikui atinge Taiwan e provoca fortes chuvas

436

O tufão Haikui tocou o solo neste domingo (3) na região leste de Taiwan, com chuvas torrenciais e fortes ventos que deixaram milhares de residências sem energia elétrica, na primeira grande tempestade a atingir diretamente a ilha em quatro anos.



As autoridades retiraram quase 7.000 moradores de suas casas por precaução, centenas de voos foram cancelados e os estabelecimentos comerciais receberam ordem para fechar as portas.



O governo informou que mais de 40 pessoas ficaram feridas na passagem do tufão, incluindo duas no condado de Hualien, uma área montanhosa, onde três veículos foram atingidos pela queda de uma árvore.



"O tufão tocou o solo em Taitung às 15H40 (4H40 de Brasília), um pouco antes do previsto, pois se desloca mais rápido que o projetado", afirmou à AFP Yeh Chih-chun, da Agência Meteorológica Central.



O tufão pode representar "uma ameaça considerável para a maioria das regiões de Taiwan, com ventos, chuvas e ondas", alertou algumas horas antes o vice-diretor da agência meteorológica, Fong Chin-tzu.



Haikui avança por Taitung, uma área montanhosa do leste, e deve atravessar a ilha no sentido oeste. Depois, o fenômeno deve seguir pelo Estreito de Taiwan, atingindo a China continental na manhã de segunda-feira.



Os moradores permaneceram em suas casas, afastados das janelas e das ruas, onde as rajadas de vento arrancaram árvores e derrubaram reservatórios de água.



Mais de 119.000 residências ficaram sem energia elétrica no domingo, à medida que o tufão avançava para o sul e o leste. Durante a noite, mais da metade das casas afetadas já estava com energia.



Às 21H00 (10H00 de Brasília), Haikui perdeu força e tinha "intensidade moderada", perto da cidade de Kaohsiung, no sudoeste de Taiwan, com rajadas de vento de 126 segundo a agência meteorológica.



"Fortes chuvas estão previstas para as montanhas de Yilan, Hualien, Taitung, Kaohsiung e Pingtung", informou a agência.



Em Taitung, os ventos e as chuvas torrenciais reduziram consideravelmente a visibilidade.



"Eu quase havia esquecido como era estar em um tufão. Como esse vento é violento", declarou Huang Jun-tong, proprietário de um restaurante.



"E como ontem tudo estava tão tranquilo, não percebemos que um tufão estava se aproximando", acrescentou.



Haikui é o primeiro tufão a tocar o solo em Taiwan em quatro anos, destacou a presidente da ilha, Tsai Ing-wen.



"Peço à população que se se prepare para o tufão e tome cuidado com a segurança, evitando sair ou fazer atividades perigosas", declarou.



As Forças Armadas mobilizaram soldados e equipamentos, como veículos anfíbios e botes infláveis.



A última grande tempestade a afetar Taiwan foi o tufão Bailu, em 2019, que deixou um morto.