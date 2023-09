Descoberto no Peru sítio arqueológico pré-hispânico de culto aos ancestrais

436

Uma equipe de arqueólogos peruanos e japoneses descobriu um sítio arqueológico pré-hispânico no norte do Peru, dedicado ao culto aos ancestrais, com câmaras funerárias subterrâneas e restos humanos com oferendas de cerâmica.



"Descobrimos um sítio arqueológico do período Wari com uma antiguidade entre 800 e 1000 anos d.C." na região de Cajamarca (900 km ao norte de Lima), explicou, neste sábado (2), à AFP o arqueólogo japonês Shinya Watanabe.



"Foram encontradas no local duas câmaras funerárias subterrâneas com poças para colocar as múmias e oferendas aos ancestrais", explicou o pesquisador.



Os espaços maiores têm dois níveis. Cada um apresenta cinco nichos nas paredes e em seu interior foram encontradas oferendas, como conchas de molusco do gênero Strombus, fragmentos de cerâmica e um prato trípode (com três suportes cônicos sólidos).



"É uma grande descoberta porque os arqueólogos procuravam evidências da cultura Wari", disse o professor da Universidade de Nanzan, no Japão.



Também foi encontrado um fardo de um personagem feminino, um kero (vaso cerimonial) Wari preto com inscrições, dois instrumentos musicais de sopro, elaborados em cerâmica com cerca de 12 centímetros de comprimento e dois suportes de cobre.



"Aqui vivia muita gente de múltiplas origens, era um centro cerimonial dedicado ao culto dos ancestrais", acrescentou.



A titular da Direção Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, Judith Padilla, disse que estas descobertas permitem entender "o estilo de vida e as práticas rituais" das sociedades antigas que habitaram o território peruano "para poder compreender as práticas atuais".



A descoberta foi feita recentemente no vale de Jequetepeque, na província de San Miguel, em Cajamarca, pelo Projeto de Pesquisa Arqueológica (PIA) Terlén-La Bomba e ocupa cerca de 24 hectares.



O Ministério da Cultura informou que o objetivo principal da investigação é conseguir entender o sistema sociopolítico da cultura Cajamarca durante o Horizonte Médio (900 a 1000 anos d.C.) e sua relação com a cultura Wari.



A cultura Wari floresceu no norte do Peru entre os séculos VII e XIII.