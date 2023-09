436

Presos de seis presídios do Equador libertaram os cerca de 60 agentes penitenciários e policiais que mantinham reféns, em meio a uma escalada da violência do narcotráfico, informou, nesta sexta-feira (1º), a entidade estatal encarregada das prisões (Snai).



Os 50 agentes e sete policiais "já foram libertados, passaram por exames médicos para verificar seu estado de saúde e estão em segurança", informou a entidade em nota. As autoridades informaram sobre as retenções na quinta-feira, mas ainda não se sabe quanto tempo os agentes estiveram em poder dos detentos e em quais prisões.