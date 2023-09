Macron afirma que será 'inflexível' com proibição de vestir abayas e qamis em sala de aula

436

O governo será "inflexível" com a proibição de vestir abayas e qamis nas escolas, afirmou nesta sexta-feira o presidente francês, Emmanuel Macron, cujo Executivo considera que estes trajes violam a laicidade.



"Sabemos que haverá casos (...) talvez de negligência, mas muitos para tentar desafiar o sistema republicano. Temos que ser inflexíveis", declarou o chefe de Estado durante uma visita a uma escola profissionalizante em Orange, sul da França.



O ministro de Educação francês, Gabriel Attal, anunciou no domingo que o governo proibiria estas túnicas -- utilizadas habitualmente em países do Magrebe e árabes -- nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio.



A abaya cobre o corpo totalmente, com exceção do rosto, mãos e pés. O uso deste traje por adolescentes gerou polêmica na França, sobretudo devido às críticas por parte da direita e extrema direita.



Attal indicou na quinta-feira que a nova norma incluirá também a proibição ao uso do qamis, versão masculina do traje.



Em uma nota enviada a diretores de escolas, o ministro justificou a medida afirmando que os trajes mostram "ostensivamente uma afiliação religiosa no ambiente escolar", o que "não é possível tolerar".



"A laicidade é um dos valores fundamentais da escola da República francesa", justificou o novo ministro da Educação.



Em 2004, a França proibiu que alunos levassem às escolas e institutos qualquer símbolo religioso ostensivo, como o véu islâmico e quipás.