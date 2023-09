Mongólia, o destino curioso do papa, com pequena comunidade católica

436

Uma democracia localizada entre Rússia e China, com um passado comunista e muitos recursos minerais. A Mongólia, onde o papa Francisco desembarcou nesta sexta-feira (1), tem uma comunidade muito pequena de católicos.



Confira cinco fatos curiosos sobre a Mongólia:



- Vizinho democrático da China -



A Mongólia é um país sem saída para o mar entre dois gigantes, Rússia e China, nações com as quais mantêm fortes vínculos econômicos.



É uma ilha de democracia na região: a ONG americana Freedom House descreve o sistema político do país como "livre", embora esteja minado pela corrupção.



O presidente, eleito em 2021, é Ukhnaa Khurelsukh, ex-primeiro-ministro e membro do partido governante.



Apesar das divergências com os vizinhos, a Mongólia não entra em crise com estes países, pois 86% de suas exportações seguem para a China, metade delas carvão.



O pequeno país também depende da Rússia, que fornece energia elétrica e diesel. A Mongólia não condenou de maneira direta a invasão russa da Ucrânia.



- Riqueza mineral -



Uma terra tradicionalmente agrícola, o país registrou um forte crescimento econômico graças ao boom da mineração, que representou 25% do PIB em 2022.



A Mongólia também é um grande exportador de cobre e minério de ferro. A capital, Ulan Bator, viu sua população multiplicar por quatro desde a década de 1990, assim como o número de arranha-céus na cidade.



A redução da pobreza, no entanto, estagnou nos últimos amos e persistem as grandes desigualdades econômicas.



Desde 1992, a taxa de emprego das mulheres caiu de 72% para 53%, devido principalmente à falta de opções de cuidados para as crianças.



- Passado comunista -



Durante muito tempo na órbita da União Soviética, a Mongólia renunciou ao comunismo em 1992, quando adotou sua primeira Constituição democrática, dois anos após uma revolução.



Atualmente, alguns bairros ainda exibem um ar de nostalgia pelo período soviético.



Mas o país se distanciou de seu passado comunista, derrubando as estátuas de Stalin e Lenin e optando por celebrar atualmente o herói nacional Gengis Khan, que liderou o império mongol no século XIII.



- Vastas pastagens -



Com apenas três milhões de habitantes, a Mongólia é uma terra de vastas pastagens na altitude.



A população é tradicionalmente nômade e um terço dela ainda vive em comunidades de yurts.



As estepes da Mongólia abrigam o cavalo-de-przewalski, uma espécie rara e antiga que foi reintroduzida nos últimos anos por programas de conservação depois de ser praticamente extinto.



- Minoria católica -



A comunidade católica da Mongólia tem apenas 1.500 fiéis.



O budismo, proibido durante o regime comunista, ressurgiu nas últimas décadas e mais da metade dos moradores do país se consideram budistas, segundo os dados oficiais.



Além disso, as práticas dos xamãs, com rituais tradicionais, continuam profundamente presentes.