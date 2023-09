Rússia afirma que impediu ataque de drone contra Moscou

436

As defesas aéreas da Rússia destruíram um drone que se aproximava de Moscou, anunciou nesta sexta-feira o prefeito da capital, alvo frequente de tentativas de ataques similares nas últimas semanas.



Serguei Sobianin afirmou no Telegram que as forças antiaéreas "desbarataram outra tentativa de um drone que seguia em direção a Moscou", no distrito de Lyubertsy, na periferia sudeste da capital.



"Não houve vítimas ou danos, segundo os relatos preliminares", acrescentou.



Na quinta-feira (31), o ministério russo da Defesa anunciou a interceptação de um drone ucraniano no distrito de Voskresensky, a 60 quilômetros da capital.



Além disso, os governadores das regiões de Bryansk e de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, também anunciaram ataques de drones executados por Kiev nesta sexta-feira.



Um drone "foi derrubado sobre a região de Bryansk. Não há vítimas nem danos", afirmou o governador Alexander Bogomaz no Telegram.



Kursk foi alvo de dois drones na localidade de Kurchatov, a 100 quilômetros da fronteira.



"Um edifício administrativo e um prédio residencial foram atingidos", disse o governador Roman Starovoyt.