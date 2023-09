Alcaraz bate sul-africano Lloyd Harris e vai à terceira rodada do US Open

436

O tenista espanhol Carlos Alcaraz se classificou para a terceira rodada do US Open nesta quinta-feira (31), ao derrotar o sul-africano Lloyd Harrys.



Atual campeão, Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-1 e 7-6 em duas horas e 27 minutos na quadra central de Flushing Meadows.



"Creio que fiz um grande jogo desde o início até a última bola", declarou o espanhol de 20 anos após a vitória. "Sabia que teria que elevar o nível no segundo set e cometi poucos erros".



"Vencer três sets seguidos é muito importante para mim nas primeiras rodadas", acrescentou.



Na próxima fase, Alcaraz anos vai lutar por uma vaga nas oitavas de final do torneio contra o britânico Daniel Evans.



Este ano, o jovem espanhol tentará ser o primeiro campeão a renovar o título desde o suíço Roger Federer, último a conseguir tal feito, em 2008.



Seu principal rival nesse desafio é o sérvio Novak Djokovic, que também está classificado para a terceira rodada.