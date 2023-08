Caça às baleias poderá ser retomada na Islândia, sob condições

436

O governo islandês autorizou a retomada da caça às baleias na sexta-feira (1º), sob condições estritas, depois de tê-la suspendido por mais de dois meses em nome do bem-estar animal.



"A caça às baleias pode ser retomada amanhã", anunciou o Ministério da Agricultura e Pescas em uma mensagem à AFP nesta quinta (31).



A decisão foi muito mal recebida pelos grupos de defesa dos direitos dos animais que esperavam o fim dessa polêmica prática, após a suspensão da caça decidida no final de junho.



"Essa decisão é devastadora e inexplicável", afirmou a Humane Society International em um comunicado.



No final de junho, o governo havia decidido suspender a caça, após a publicação de um relatório solicitado pelo governo e que concluiu que a prática não estava em conformidade com a lei islandesa sobre o bem-estar animal.



O único titular de uma licença de pesca na Islândia "deve respeitar a regulamentação imposta hoje pelo governo", afirmaram as autoridades.



Essa regulamentação "prevê exigências mais fortes em termos de equipamentos e de métodos de caça e de vigilância reforçada", acrescentou.



A licença de pesca da última empresa de caça ativa no país, a Hvalur, expira em 2023. Já anunciou que esta temporada será a última, devido à baixa rentabilidade da pesca.



Islândia, Noruega e Japão são os últimos três países do mundo a autorizarem a caça às baleias.