Embaixador dos EUA no Japão elogia qualidade do peixe de Fukushima

O embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, devorou grandes quantidades de peixes de Fukushima no sábado e afirmou que a água despejada da usina nuclear acidentada era mais segura do que a das instalações nucleares chinesas.



A China proibiu na semana passada todas as importações de frutos do mar do seu vizinho depois que o Japão começou a despejar as águas residuais de Fukushima no oceano Pacífico, acusando Tóquio de tratar o oceano como um "ralo".



"Durante esta década, o Japão fez exatamente a coisa certa, da maneira certa", disse o embaixador Rahm Emanuel durante uma visita à região devastada pelo tsunami de 2011 no nordeste do Japão.



Emanuel elogiou o "rigor científico internacional" e a "total transparência" manifestada pelo Japão, que convidou "a comunidade internacional a acompanhar os progressos alcançados em termos de purificação da água".



"As águas nesta área são mais seguras do que as águas não tratadas que as quatro usinas chinesas despejam no oceano", acrescentou.



A água despejada da usina nuclear de Fukushima foi filtrada de todos os elementos radioativos, exceto o trítio, segundo a empresa que opera a usina, TEPCO.



O diplomata americano comeu linguado, atum e robalo crus em um restaurante local e também comprou peixe e pêssego em um supermercado.



Esta manifestação pública de apoio ao Japão ocorreu um dia depois de ter sido divulgado um vídeo que mostrava o primeiro-ministro Fumio Kishida consumindo produtos alimentares de Fukushima, especialmente linguado.



Emanuel acusou a China de "coerção econômica", "assédio" e "desinformação" contra o Japão. "Tudo isso é apenas política", acrescentou o diplomata de 63 anos.



"A China não fez nada para informar, educar ou melhorar o julgamento da população", afirmou.