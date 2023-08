436

Um carro-bomba explodiu na quarta-feira (30) à noite em uma área comercial de Quito sem provocar vítimas, informou a polícia da capital do Equador, no momento em que o país enfrenta uma onda de violência vinculada ao narcotráfico.



O veículo explodiu com a ativação de "dois cilindros de gás com combustível, um dispositivo de fósforo lento e aparentemente dinamite", afirmou o diretor de investigações da polícia, Pablo Ramírez, à imprensa.