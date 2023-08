Tsitsipas é eliminado por jovem Stricker e prolonga sua maldição no US Open

436

O grego Stefanos Tsitsipas, sétimo no ranking mundial, foi eliminado nesta quarta-feira (30) pelo jovem suíço Dominic Stricker na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, onde continua acumulando frustrações.



Tsitsipas, vice-campeão do último Aberto da Austrália e de Roland Garros em 2021, perdeu para Stricker, número 128 da ATP, por 7-5, 6-7 6-7 7-6 e 6-3 em quatro horas e quatro minutos de jogo.



O grego, que não passa da terceira rodada há seis edições em Flushing Meadows, serviu para vencer a partida com uma vantagem de 5-3 no quarto set, mas o suíço conseguiu uma quebra que lhe deu forças para a virada.



"Não acho que isso tenha acontecido comigo antes", disse Tsitsipas sobre ter sofrido a quebra do serviço que lhe daria a vitória. "Normalmente sou muito mais forte mentalmente e demonstrei isso ao virar... Não foi o caso hoje. Não consegui me recuperar depois".



"Seu saque foi uma grande arma que foi muito útil para ele", disse o grego sobre seu desconhecido adversário.



"Consegui isso de alguma forma, não sei como", reconheceu Stricker, que havia vencido apenas uma partida do Grand Slam antes desta semana.



"A verdade é que estou sem palavras, mas é um grande dia", comemorou o jovem de 21 anos.



Nas duas participações anteriores em Nova York, Tsitsipas foi eliminado na primeira rodada de 2022 pelo colombiano Daniel Galán e na terceira de 2021 por Carlos Alcaraz, na partida que levou o espanhol ao estrelato quando tinha 18 anos.



Tsitsipas voltou a fechar a temporada de Grand Slams em baixa, apesar das recentes mudanças na sua equipe, para a qual voltou a contar com o australiano Mark Philippoussis e deu um "descanso" ao seu pai, Apostolos.



"De forma alguma vou culpar qualquer pessoa ou membro da minha equipe", afirmou o ateniense. "Tudo na quadra está sob meu controle e a maneira como posso praticar esse esporte é mostrada na quadra".



"Se não consigo render, então não estou fazendo bem", enfatizou.