PSV, Copenhague e Royal Antwerp se garantem na fase de grupos da Champions

O PSV Eindhoven goleou nesta quarta-feira o Glasgow Rangers, por 5 a 1, no jogo de volta do playoff da Liga dos Campeões (2-2 na ida) e com isso vai disputar a fase de grupos da mais importante competição europeia de clubes.



O marroquino Ismail Saibari marcou os dois primeiros gols do clube holandês (35' e 53'). Luuk de Jong (66') e Joey Veerman (78') ampliaram e Connor Goldson marcou contra (81') fechando a goleada.



Nos demais jogos da noite, o belga Royal Antwerp e o dinamarquês Copenhague também se classificaram ao eliminar respetivamente o AEK Atenas e o polonês Rakow Czestochowa.



Aos classificados desta quarta-feira se juntam o Young Boys Bern (Suíça), Galatasaray (Turquia) e Sporting Braga (Portugal), que garantiram suas vagas na noite de terça-feira.



--- Resultados dos playoffs da Liga dos Campeões após os jogos desta quarta-feira:



(+) Young Boys (SUI) - Maccabi Haïfa (ISR) 3-0 (0-0 na ida)



(+) Galatasaray (TUR) - Molde (NOR) 2-1 (3-2 na ida)



Panathinaïkos (GRE) - (+) Sporting Braga (POR) 0-1 (1-2 na ida)



AEK Atenas (GRE) - (+) Royal Antwerp (BEL) 1-2 (0-1 na ida)



(+) Copenhague (DIN) - Raków Czestochowa (POL) 1-1 (1-0 na ida)



(+) PSV Eindhoven (HOL) - Glasgow Rangers (SCO) 5-1 (2-2 na ida)



(+): classificados para a fase de grupos