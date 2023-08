Justiça dos EUA abandona diligências contra ex-cardeal acusado de agressão sexual

436

A justiça americana anunciou, nesta quarta-feira (30), o abandono das diligências contra o ex-cardeal Theodore McCarrick, de 93 anos, devido à sua "incapacidade" para ser julgado, dois anos depois de ser indiciado por agredir sexualmente um adolescente há 50 anos.



Um juiz do estado de Massachusetts considerou que McCarrick "está incapacitado para comparecer em juízo", segundo um vídeo de uma visita preliminar no tribunal de Dedham, no nordeste do país.



A Promotoria anunciou na mesma audiência que renunciava prosseguir com as diligências criminais contra o religioso, que foi indiciado, em julho de 2021, por "agressão sexual contra um jovem de mais de 14 anos".



McCarrick se declarou não culpado das acusações em setembro do mesmo ano, abrindo o caminho para que ele fosse ao banco dos réus.



O ex-arcebispo de Washington foi inabilitado como religioso em 2019, uma punição praticamente inédita na história da Igreja para um cardeal, depois que o Vaticano o declarou culpado de agredir sexualmente pelo menos um adolescente de 16 anos em 1974, e de comportamento sexual inapropriado com seminaristas adultos.



Visivelmente debilitado, Theodore McCarrick, de 93 anos, participou da audiência por videoconferência.



Em 2021, ele chegou ao tribunal auxiliado por um andador e em abril, foi examinado por um psiquiatra, que concluiu que ele sofre de demência senil, provavelmente relacionada com o mal de Alzheimer.



A Promotoria o acusava de ter tocado os genitais de um adolescente de 16 anos, que atualmente tem 65, enquanto ambos "rezavam" juntos em uma universidade de Massachusetts, durante o casamento de um irmão da suposta vítima.



McCarrick foi alvo de várias diligências judiciais civis, mas esta foi a primeira vez que foi submetido a uma ação penal, tornando-se o dirigente católico de mais alto nível a ser acusado de violência sexual, em um caso que abalou a Igreja americana.



Massachusetts é um pequeno estado marcado por escândalos sexuais dentro da Igreja católica, como demonstrou o filme "Spotlight" (2015), que conta como jornalistas do jornal The Boston Globe revelaram como o clero local encobriu as agressões sexuais e os estupros praticados por cerca de 90 sacerdotes em Boston e arredores durante décadas.



Entre 1950 e 2016, a Igreja americana recebeu denúncias de 18.500 vítimas de abusos sexuais, cometidos por mais de 6.700 membros do clero, segundo o portal bishop-accountability.org.