Filhotes de tartaruga-oliva, em risco de extinção, são soltos em praia da Nicarágua

Quase 500 filhotes de tartarugas-oliva, uma espécie ameaçada de extinção, foram libertadas no mar por autoridades ambientais da Nicarágua, em uma praia do Pacífico.



As pequenas tartarugas foram soltas na terça-feira na praia de Chacocente, parte do Refúgio de Vida Silvestre Río Escalante-Chacocente - área de floresta tropical seca com mais de 4.600 hectares.



Durante o mês de agosto, 2.000 animais foram soltos em Chacocente.



Milhares de ovos foram depositados em ninhos escavados pelas próprias tartarugas na areia da praia, em um espaço de aproximadamente 1.500 metros de extensão, enquanto os outros não enterrados são resgatados por guardas-florestais e levados para 250 incubadoras até serem soltos.



O período de nidificação dos ovos das Lepidochelys olivacea, conhecidas como tartarugas-oliva, tartaruga-olivácea ou tartaruga-marinha, demora entre 45 a 50 dias.



Os nascimentos seguem às inúmeras chegadas de tartarugas, que nidificam todos os anos em Chacocente.



As autoridades ambientais locais estimam que cerca de 50 mil tartarugas chegam todos os anos para desovar na areia desta praia. A "temporada de chegada" vai de julho a janeiro do ano seguinte.



Os animais soltos regressarão dentro de 15 ou 20 anos à mesma praia onde nasceram para nidificar, uma repetição do seu ciclo biológico, segundo responsáveis da Reserva.



As tartarugas-olivas, de 70 centímetros e cerca de 40 quilos, foram declaradas ameaçadas de extinção em 2006 pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Por este motivo, a caça da espécie foi proibida por tempo indeterminado.



Embora a maior parte seja desta espécie, outras como a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e a tartaruga-verde (Chelonia agassizii) também são encontradas em menor quantidade.



Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais, a "chegada" massiva de tartarugas para nidificação na Nicarágua ocorre apenas em duas praias, Chacocente e La Flor, localizadas mais ao sul.



Na América Central também existem outros locais de chegada massiva de tartarugas para nidificar, como a Costa Rica e o Panamá.