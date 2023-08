Repressão dea manifestação anti-ONU na RD Congo deixa 10 mortos

436

Ao menos 10 pessoas morreram nesta quarta-feira (30) em Goma durante a violenta repressão do exército contra uma seita que convocou manifestações contra a presença da ONU na República Democrática do Congo, segundo os organizadores e fontes médicas.



"As FARDC (Forças Armadas da RDC)) nos atacaram na sede de nossa rádio e em nosso templo, matando seis pessoas", declarou à AFP Moleka Maregane, um dos líderes da seita Fé Natural Judaica e Messiânica para as Nações, que convocou o protesto.



Fontes médicas afirmaram que 33 pessoas foram hospitalizadas e três faleceram.



Testemunhas relataram que um policial foi linchado por membros da seita, informação confirmada pelo prefeito da cidade.



A Força de Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo, a MONUSCO, é uma das maiores e mais caras do mundo, com um orçamento anual de quase um bilhão de dólares. Está presente no país desde 1999.



A ONU, no entanto, é muito criticada no país. Os congoleses acusam a força da Nações Unidas de ineficiência na missão de conter a violência dos grupos armados, presentes na região leste há três décadas.



A MONUSCO tem atualmente 16.000 integrantes, mobilizados em sua maioria na região leste do país, rica em recursos minerais.