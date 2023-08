Venus Williams é eliminada em sua partida de nº 100 no US Open

436

Aos 43 anos, Venus Williams teve uma passagem fugaz pelo Aberto dos Estados Unidos ao perder nesta terça-feira (29) em dois sets para a belga Greet Minnen.



A mais velha das irmãs Williams alcançou 100 partidas no Grand Slam de seu país, torneio que conquistou nas edições de 2000 e 2001.



Diante dessa marca histórica, os organizadores ofereceram à veterana um espaço de destaque na sessão noturna na quadra central Arthur Ashe, a maior do mundo, onde os fãs torceram sem parar por esta figura icônica do tênis americano.



Williams mostrou lampejos de seu extraordinário talento com o qual conquistou sete títulos de Grand Slam, mas Minnen, número 97 do ranking da WTA, explorou suas limitações físicas com golpes poderosos e deixadas na rede que sua adversária não conseguia alcançar.



Após uma hora e 14 minutos de jogo, Minnen comemorou sua vitória estrondosa contra a lendária tenista, por 6-1 e 6-1.



"Alguém me lembrou que ela (Venus) disputou a (primeira) final de Grand Slam em 1997, e esse foi o ano em que eu nasci", lembrou Minnen. "Para mim é incrível jogar contra uma lenda como ela, tenho muito respeito por ela. Jogar aos 43 anos é incrível".



Williams, que não chega à segunda fase em Nova York desde 2019, ocupa a 410ª posição do ranking da WTA e compete esporadicamente no circuito, mas também comemorou grandes vitórias recentes.



Este mês, no WTA 1000 de Cincinnati, ela conseguiu vencer a russa Veronika Kudermetova, décima quarta no ranking mundial.



O centenário de partidas de Venus no Aberto dos Estados Unidos é superado apenas por Martina Navratilova (106), Chris Evert (113) e sua irmã mais nova Serena (123), que se aposentou do tênis há um ano em grande estilo no palco da quadra central Arthur Ashe.