Medvedev estreia com vitória tranquila no US Open

O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, despachou sem problemas o húngaro Attila Balazs em sua estreia no US Open, nesta terça-feira (29).



Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-1 e 6-0, em uma hora e 14 minutos, na quadra Arthur Ashe de Flushing Meadows (Nova York).



O russo, campeão do torneio em 2021 e um dos candidatos ao título, enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre o australiano Max Purcell e Christopher O'Connell.



Contra Balazs, Medvedev mostrou mais uma vez um serviço demolidor, com oito 'aces', além de 41 bolas vencedoras.



"É sempre bom começar bem. Estou feliz com a minha atuação", comemorou o russo, que se sente bem com as atenções voltadas para a rivalidade entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz.



"Não me preocupa. É normal que Carlos e Novak sejam os nomes mais importantes neste momento", admitiu. "Meu objetivo é tentar jogar bem para chegar onde eles estão e tentar ganhar".