O conglomerado americano 3M, acusado de fornecer protetores de ouvido danificados ao Exército dos Estados Unidos, chegou a um acordo de US$ 6 bilhões (cerca de R$ 30 bilhões, na cotação atual) para encerrar os processos judiciais, afirmou em um comunicado nesta terça-feira (29).



O grupo, que fabrica equipamentos de proteção, pagará US$ 5 bilhões (em torno de R$ 29 bilhões) até 2029, além de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) em ações, informou a nota.



A assinatura acordo, no entanto, não representa uma admissão de responsabilidade, comunicou a empresa.