Grega Maria Sakkari cai para número 71 do mundo na primeira surpresa do US Open

436

O US Open teve sua primeira surpresa nesta segunda-feira (28), na rodada inaugural do torneio, com a eliminação da grega Maria Sakkari, número 8 do mundo, para a espanhola Rebeka Masarova (71ª).



Masarova fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 28 minutos na quadra 17 de Flushing Meadows (Nova York).



Sakkari, semifinalista do US Open em 2021, não conseguiu em nenhum momento impor seu serviço e crescer nos momentos decisivos, enquanto Masarova aproveitou os três 'break points' que teve na partida.



A grega, de 28 anos, sofre sua terceira eliminação seguida em uma primeira rodada de torneios de Grand Slam, depois de Roland Garros e Wimbledon.



Já Masarova, que ainda não conquistou títulos no circuito da WTA, tentará avançar pela primeira vez à terceira rodada de um Major contra a eslovaca Anna Karolína Schmiedlová, que bateu a ucraniana Kateryna Baindl.