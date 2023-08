Verstappen vence GP da Holanda e chega a 9 vitórias consecutivas

436

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conseguiu neste domingo (27) sua nona vitória consecutiva ao dominar o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, chegando à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do francês Pierre Gasly (Alpine).



Verstappen igualou o recorde de número de vitórias seguidas estabelecido pelo alemão Sebastian Vettel em 2013, quando corria também pela Red Bull.



O atual bicampeão mundial aumenta ainda mais sua vantagem na liderança o campeonato de pilotos sobre seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, quarto colocado neste domingo.



"As coisas não foram fáceis hoje com o tempo. Tivemos uma boa estratégia com nossas paradas", disse Verstappen após a corrida.



"A pressão é sempre constante para ter sucesso e queremos sempre vencer", acrescentou o holandês, que no próximo domingo, no GP da Itália, em Monza, terá a chance de superar o recorde de Vettel.



A largada aconteceu em pista seca, mas a chuva começou pouco depois e os pilotos tiveram que escolher entre seguir ou entrar nos boxes para trocar os pneus.



O primeiro a optar pela mudança foi Pérez, que assumiu a liderança da prova à frente do chinês Zhou Guanyu (Alfa Romeo).



A chuva parou rapidamente, o que se tornou um problema para os pilotos com pneus para pista molhada e os obrigou a fazer uma nova troca.



Nesta segunda parada, Verstappen assumiu a ponta na 12ª volta, à frente de Pérez e Alonso.



O clima continuava instável, com a chuva caindo em algumas partes do circuito. O americano Logan Sargeant (Williams) perdeu o controle do carro e bateu forte na 15ª volta, o que obrigou a entrada do Safety Car.



Após a retomada da corrida, Verstappen aumentou a distância sobre seus perseguidores, mas a chuva reapareceu na 60ª volta.



Mesmo obrigado a trocar os pneus mais uma vez, o holandês manteve a liderança, mas um acidente de Zhou Guanyu provocou a bandeira vermelha, que interrompeu a prova até que a pista ficasse seca.



Depois de meia hora de paralisação, a corrida foi retomada com largada atrás do Safety Car. Nas cinco voltas finais, Alonso pressionou Verstappen pela vitória, mas o ritmo do holandês era mais forte.



Pérez, que cruzou a linha de chegada em terceiro, foi punido com a perda de 5 segundos e acabou perdendo seu lugar no pódio para o francês Pierre Gasly.



-- Classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1:



1. Max Verstappen Bull) 2h24:04.411



2. Fernando Alonso Martin-Mercedes) +3.744



3. Pierre Gasly +7.058



4. Sergio Pérez Bull) +10.068



5. Carlos Sainz +12.541



6. Lewis Hamilton +13.209



7. Lando Norris +13.232



8. Alexander Albon +15.155



9. Oscar Piastri +16.580



10. Esteban Ocon +18.346



11. Lance Stroll Martin-Mercedes) +20.087



12. Nico Hülkenberg +20.840



13. Liam Lawson Bull) +26.147



14. Kevin Magnussen +26.410



15. Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) +27.388



16. Yuki Tsunoda Bull) +29.893



17. George Russell +55.754



18. Zhou Guanyu Romeo-Ferrari) +10 voltas



Volta mais rápida da corrida: Fernando Alonso Martin-Mercedes) 1:13.837 na 57ª volta (velocidade média: 341,487



Abandonos:



Logan Sargeant acidente na 15ª volta



Charles Leclerc problema mecânico na 42ª volta



Zhou Guanyu Romeo-Ferrari): acidente na 63ª volta (classificado)



-- Classificação do Mundial de Fórmula 1:



. Campeonato de pilotos:



1. Max Verstappen (HOL) 339 pts



2. Sergio Pérez (MEX) 201



3. Fernando Alonso (ESP) 168



4. Lewis Hamilton (GBR) 156



5. Carlos Sainz (ESP) 102



6. Charles Leclerc (MON) 99



7. George Russell (GBR) 99



8. Lando Norris (GBR) 75



9. Lance Stroll (CAN) 47



10. Pierre Gasly (FRA) 37



11. Esteban Ocon (FRA) 36



12. Oscar Piastri (AUS) 36



13. Alexander Albon (TAI) 15



14. Nico Hülkenberg (ALE) 9



15. Valtteri Bottas (FIN) 5



16. Zhou Guanyu (CHN) 4



17. Yuki Tsunoda (JPN) 3



18. Kevin Magnussen (DIN) 2



19. Logan Sargeant (EUA) 0



20. Nyck de Vries (HOL) 0



21. Daniel Ricciardo (AUS) 0



22. Liam Lawson (NZL) 0



. Campeonato de construtores:



1. Red Bull 540 pts



2. Mercedes 255



3. Aston Martin-Mercedes 215



4. Ferrari 201



5. McLaren-Mercedes 111



6. Alpine-Renault 73



7. Williams-Mercedes 15



8. Haas-Ferrari 11



9. Alfa Romeo-Ferrari 9



10. AlphaTauri-Red Bull 3