Navio humanitário 'Ocean Viking' resgata 438 migrantes no Mediterrâneo

O "Ocean Viking", navio humanitário da ONG SOS Méditerranée, resgatou, nos dois últimos dias, 438 migrantes em águas internacionais próximas das costas da Líbia e da Tunísia, informou a associação com sede na França nesta sexta-feira (25).



A ONG já tinha anunciado pela manhã que salvou na quinta-feira "272 pessoas" migrantes, entre as quais havia "32 menores desacompanhados, nove bebês e cinco pessoas portadoras de deficiências".



A SOS Méditerranée detalhou que os resgatados são de "23 nacionalidades diferentes".



A organização informou à tarde que tinha resgatado nesta sexta outras 166 pessoas, "em coordenação com a guarda-costeira italiana, em uma área de busca e resgate entre a Tunísia e Lampedusa", ilha do sul da Itália.



No total, "438 pessoas resgatadas estão atualmente a bordo" do "Ocean Viking", informou a ONG.



Desde o começo do ano, até 2.013 migrantes morreram afogados na rota central do Mediterrâneo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que a considera a mais perigosa do mundo.



