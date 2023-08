Dinamarca proibirá queima de exemplares do Alcorão

436

O governo da Dinamarca apresentou nesta sexta-feira (25) um projeto de lei para proibir a queima do Alcorão, após protestos em vários países muçulmanos contra as profanações do livro sagrado do Islã em solo dinamarquês.



A lei "proibirá o tratamento inadequado de objetos de significado religioso significativo para uma comunidade religiosa", disse o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, em uma entrevista coletiva.



A normativa incluirá a proibição de queimar, ou pisotear, tais objetos em locais públicos. Será incluído no Código Penal.



O ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, declarou que queimar o Alcorão constitui um "ato fundamentalmente desdenhoso e antipático" que prejudica "a Dinamarca e os interesses dinamarqueses".



"Não podemos ficar de braços cruzados, enquanto alguns indivíduos fazem tudo o que podem para provocar reações violentas", frisou o ministro.



A nova disposição também se aplicará às profanações da Bíblia, da Torá ou, por exemplo, do crucifixo.



Os infratores podem ser condenados a pagar multa e a dois anos de prisão.