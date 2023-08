EUA minimizam expansão do Brics

436

Os Estados Unidos minimizaram nesta quinta-feira (24) a expansão do grupo Brics para incluir seis novos membros, anunciada durante reunião de cúpula na África do Sul, ressaltando que continuará trabalhando com todos os seus parceiros no mundo.



Argentina, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes irão se somar ao grupo em 1º de janeiro de 2024, anunciaram seus fundadores (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).



"Os Estados Unidos reiteram sua posição de que os países podem escolher os parceiros e grupos aos quais desejam se associar", declarou um porta-voz do Departamento de Estado. "Continuaremos trabalhando com nossos parceiros e aliados em fóruns bilaterais, regionais e multilaterais."



A Índia, membro do Brics do qual os Estados Unidos se aproximaram nos últimos tempos, organiza a reunião de cúpula do G20 que sediará no mês que vem em Nova Délhi.



Jake Sullivan, assessor de Segurança Nacional do presidente americano, conversou hoje com seus pares da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália sobre esse evento e o apoio à Ucrânia, em reunião na Casa Branca. As potências ocidentais esperam que a reunião em Nova Délhi mostre "o papel do G20 como principal fórum de cooperação econômica, conduzindo uma agenda positiva e ambiciosa para os países emergentes e em desenvolvimento", declarou o governo americano.