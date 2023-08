Next Gen ATP Finals será disputado na Arábia Saudita até 2027

436

O Next Gen Finals, torneio que reúne desde 2017 os melhores tenistas da temporada com menos de 22 anos, será realizado em Jidá (Arábia Saudita) de 2023 a 2027, anunciou a ATP nesta quinta-feira (24).



A Arábia Saudita sucede a Milão, sede das cinco primeiras edições do torneio.



Em 2023, será realizada entre 28 de novembro e 2 de dezembro. Será o primeiro torneio oficial de tênis organizado na Arábia Saudita.



"O circuito ATP é realmente global e explorar novos mercados é essencial para o desenvolvimento do jogo. Trazer o Next Gen Finals para Jidá é uma oportunidade para inspirarmos novos fãs em uma região onde a população jovem é muito numerosa", disse o presidente da ATP Andrea Gaudenzi em um comunicado.



O Next Gen ATP Finals é frequentemente usado para testar novas regras, como por exemplo os sets de quatro games. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas já conquistaram o torneio.



A Arábia Saudita tem usado os esportes, nos últimos anos, para diversificar suas atividades econômicas para além do petróleo e desenvolver seu turismo.



Nos últimos meses, seus clubes de futebol contrataram grandes nomes, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar e Sadio Mané.



Riade, capital do reino, organiza uma prova do Mundial de F1 desde 2021, assim como o Rally Dakar.