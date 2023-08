Subway é vendida para empresa de investimentos Roark Capital

436

A rede americana de sanduíches Subway anunciou, nesta quinta-feira (24), que assinou um "acordo definitivo" que sela sua venda para a empresa de investimentos também americana Roark Capital, por um valor não revelado.



"Subway anuncia hoje (quinta-feira) que concluiu um acordo definitivo para ser comprada pelas empresas Roark Capital. Esta transação representa uma etapa importante na (...) transformação da Subway", afirmou a empresa em um comunicado.



Uma fonte próxima das negociações disse à AFP na terça-feira que as ofertas pela empresa ultrapassaram os 9 bilhões de dólares (44 bilhões de reais). The Wall Street Journal citou uma oferta da Roark de em torno de 9,6 bilhões de dólares (47 bilhões de reais).



Procurada pela AFP, a Roark não forneceu informações até o momento.



Subway tem mais de 37.000 restaurantes franqueados em mais de 100 países, incluindo mais de 20.000 nos Estados Unidos.



A empresa foi fundada em 1965 em Bridgeport, Connecticut (nordeste dos Estados Unidos), por Fred DeLuca, então com 17 anos, para financiar seus estudos de medicina.



