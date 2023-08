Proprietário e gerente de teleférico com defeito foram presos no Paquistão

436

O proprietário e o gerente de um teleférico defeituoso, no qual oito pessoas ficaram presas no Paquistão, foram detidos por ignorarem vários avisos sobre a segurança das instalações, anunciou a polícia local nesta quinta-feira (24).



Seis estudantes e dois adultos ficaram presos durante mais de 12 horas na terça-feira em uma região montanhosa isolada do noroeste do Paquistão, até serem resgatados durante a noite.



"Os cabos utilizados eram de qualidade medíocre, e as máquinas também precisavam de manutenção", disse à AFP Tahir Ayub Khan, um alto funcionário da polícia na província de Khyber Pakhtunkhwa.



"Uma notificação inicial foi enviada ao proprietário em junho, e outra, em agosto", acrescentou.



Segundo Khan, foi determinado ao proprietário a renovação do maquinário, melhorar a qualidade dos cabos e obter um certificado de segurança da administração local.



"O gerente e o proprietário foram detidos pela polícia para uma investigação", explicou.



Os adolescentes seguiam para a escola quando dois dos três cabos que transportavam a cabine cederam, fazendo-a parar a mais de 300 metros de altura.



Em um primeiro momento, os socorristas conseguiram retirar uma criança de helicóptero, mas a aeronave teve que retornar à base devido ao mau tempo e à chegada da noite.



Em seguida, serviços especiais do Paquistão usaram o mesmo cabo do teleférico para deslizar por uma tirolesa e resgatar os demais.



Este tipo de cabines artesanais, que funcionam com cabos ou mesmo com simples cordas, são comuns no Paquistão para ligar povoados isolados em zonas montanhosas.



Na quarta-feira, as autoridades anunciaram a suspensão de todos esses serviços por uma semana em Khyber Pakhtunkhwa, para inspeção.