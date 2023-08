Inter vence Bolívar na ida em La Paz e fica mais perto das semis da Libertadores

436

O Inter venceu o Bolívar por 1 a 0, nesta terça-feira (22), em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores-2023, e ficou mais perto das semifinais do torneio.



O gol da vitória do time gaúcho foi marcado aos 16 minutos pelo equatoriano Enner Valencia.



A partida de volta está marcada para o dia 29 de agosto, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.



Os bolivianos haviam antecipado antes do confronto que seu objetivo seria de pressionar desde os primeiros minutos, obter uma boa margem de gols no saldo e partir com tranquilidade para a partida de volta.



Aos 10 minutos, o time boliviano deu o primeiro susto com um chute de Francisco da Costa, mas o goleiro Sergio Rochet se esticou e defendeu.



O cerco do time da casa se manteve, com a conhecida estratégia de atacar os adversários aproveitando os 3.600 meros de altitude de La Paz, para mantê-los fechados em seu campo.



Mas a surpresa veio minutos depois: o equatoriano Valencia, que jogou como ponta, avançou pela direita e finalizou cruzado e a bola entrou milimetricamente para abrir o placar aos 16 minutos.



Com o resultado parcial a seu favor, o Colorado equilibrou o jogo, mas o Bolívar usou o desgaste para tentar empatar, embora a defesa do Inter tenha se mantido bem organizada e fechada.



Os bolivianos fizeram por onde para chegar ao primeiro gol, mas o Inter encontrou formas de manter o resultado a seu favor, sem se desesperar.



Os visitantes souberam conter cada ataque dos locais, mantendo-os no meio de campo e saindo no contra-ataque sempre que podia.



O capitão Alan Patrick foi um dos destaques, junto com Valencia, no trabalho de manter o Inter focado no jogo.



- Muralha vermelha -



No segundo tempo, o Bolívar pisou fundo no acelerador para tentar igualar o placar, enquanto o time de Porto Alegre recuou um pouco e buscou várias vezes algum lampejo de Valencia.



Uma defesa milagrosa do goleiro Sergio Rochet e um chute na trave mantiveram o resultado a favor do Colorado.



O jogo ficou mais duro e o ritmo desacelerou, com os bolivianos desesperados.



'La Academia' avançou suas linhas sob pressão para chegar ao gol, enquanto o tempo ia acabando.



Além disso, cada chute dos bolivianos esbarrava na muralha colorada.



O Bolívar não conseguiu repetir a estratégia vitoriosa de duas semanas atrás, contra o Athletico-PR, de vencer com uma boa vantagem de gols no jogo de ida para resistir na partida de volta.



Agora o Inter tem tudo a seu favor para seguir na corrida rumo ao título.



Quem vencer o confronto entre bolivianos e brasileiros vai enfrentar o vencedor do duelo entre o Fluminense e o paraguaio Olimpia na semifinal.



--- Ficha técnica:



Copa Libertadores 2023 - Quartas de final - Jogo de ida



Bolívar - Internacional 0 - 1



Local: Estádio Hernando Siles (La Paz)



Árbitro: Darío Herrera (ARG)



Gol:



Internacional: Enner Valencia (16')



Cartões amarelos:



Bolívar: Villamil (68'), Bentaberry (74')



Internacional: Renê (30'), Mercado (57')



Escalações:



Bolívar: Carlos Lampe - Bryan Bentaberry, Nicolás Ferreyra (Javier Uzeda 63'), José Manuel Sagredo - Diego Bejarano, Gabriel Villamil (Fernando Saucedo 83'), Bruno Savio, Leonel Justiniano (cap.) (Miguel Villarroel 70), Patricio Rodríguez (Carmelo Algaranaz Arnez 83') - Francisco Da Costa, Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.



Internacional: Rochet - Bustos (Gabriel 77'), Vitão, Mercado, Nicolas Hernandez, Renê - Alan Patrick (cap.) (Igor Gomes 68'), Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique 86') - Wanderson (Carlos De Pena 77'), Enner Valencia (Luiz Adriano 86'). Técnico: Eduardo Coudet.