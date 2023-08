436

O Inter venceu o Bolívar por 1 a 0, nesta terça-feira (22), em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores-2023, e ficou mais perto das semifinais do torneio.



O gol da vitória do time gaúcho foi marcado aos 16 minutos pelo equatoriano Enner Valencia.



A partida de volta está marcada para o dia 29 de agosto, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.