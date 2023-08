436

Todas as oito pessoas, entre elas seis crianças, que estavam presas em um teleférico sobre uma região montanhosa do Paquistão foram resgatadas, anunciaram os socorristas nesta terça-feira (22).



"A operação de resgate terminou. Os dois adultos foram os últimos a serem resgatados", informou Bilal Faizi, funcionário do serviço de resgate.



A cabine do teleférico havia parado mais cedo a uma altura de 350 metros, com oito pessoas a bordo.