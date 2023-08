Interrupção parcial de navegação no Estreito de Dardanelos devido a incêndio na Turquia

436

As autoridades turcas suspenderam parcialmente a navegação pelo Estreito de Dardanelos nesta terça-feira (22), como medida preventiva devido a um incêndio florestal que se propaga em uma região próxima, sobre a qual há uma enorme nuvem de fumaça.



"O tráfego marítimo [nos Dardanelos] foi suspenso no sentido sul-norte (...) devido a um incêndio florestal na zona de Kepez" da província de Canakkale, especificou o Ministério dos Transportes turco.



As chamas se espalharam rapidamente devido aos ventos violentos de até 70 disse o ministro de Agricultura e Florestas, Ibrahim Yumakli.



"Estamos concentrando todos os nossos esforços na proteção do centro das cidades. A boa notícia é que os ventos parecem soprar em uma direção diferente da do centro de Canakkale", capital da província de mesmo nome, acrescentou.



Seis aldeias e um campus universitário foram evacuados na região, segundo o governador provincial.



As autoridades mobilizaram 420 bombeiros, com dez aviões de combate a incêndios.



O Estreito de Dardanelos, fronteira natural entre a Europa e a Ásia, une o mar Egeu ao mar de Mármara.



A província de Canakkale, com as ruínas de Troia, é um destino turístico popular.