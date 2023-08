436

A agência de imprensa oficial norte-coreana KCNA alertou, nesta terça-feira (22, noite de segunda em Brasília), que as manobras militares dos Estados Unidos e Coreia do Sul podem desencadear uma "guerra termonuclear".



O relatório da KCNA condena "o caráter agressivo" do exercício Escudo de Liberdade Ulchi, manobras militares em grande escala de Seul e Washington que começam nesta terça-feira.