Militantes da causa animal são acusadas de roubar cordeiros em propriedade de Charles III

436

Três militantes do grupo Animal Rising foram acusados de roubar em maio três cordeiros na propriedade de Sandringham, pertencente ao rei Charles III, em Norfolk, anunciou a polícia local.



"Três mulheres foram acusadas de diversos roubos e infrações relacionadas ao bem-estar dos animais", informou a polícia de Norfolk em nota.



Com idades entre 23 e 34 anos, as três militantes foram liberadas sob fiança e comparecerão a um tribunal em 28 de setembro.



Em 24 de maio, o grupo Animal Rising reivindicou, em um vídeo onde as três mulheres apareciam caminhando pelo campo, ser autor do roubo para denunciar a criação de animais para fins alimentícios.



A propriedade de Sandringham, com milhões de hectares de florestas, plantações e jardins, pertence à família real há várias gerações e Charles III a herdou após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.