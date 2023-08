Zelensky chega à Grécia para reunião com líderes europeus e dos Bálcãs

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou a Atenas nesta segunda-feira (21) para uma visita oficial, informou o gabinete do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e à noite participará de uma jantar informal com líderes da União Europeia e dos Bálcãs.



Zelensky, que esteve na Dinamarca e Holanda no fim de semana, dá continuidade à sua passagem inesperada pela Europa, acrescentando uma visita ao país que tem sido um importante aliado da Ucrânia desde o início da invasão russa.



A Grécia forneceu a Kiev ajuda humanitária e militar, como veículos de combate e fuzis Kalashnikov, além de lança-mísseis e munições.



O primeiro-ministro grego se reúne na segunda e terça-feira com autoridades dos Bálcãs, e presidirá um jantar informal que também contará com a presença dos presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel.



Entre os participantes estão os chefes de Estado da Sérvia, Moldávia, Montenegro e Romênia; os primeiros-ministros de Kosovo, Macedônia do Norte, Bulgária e Croácia e o dirigente do Conselho de Ministros da Bósnia-Herzegovina, informou o gabinete de Mitsotakis em comunicado.