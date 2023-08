Polícia de Uganda prende quatro pessoas por 'atos homossexuais'

436

Quatro pessoas foram detidas em Uganda pela prática de "atos homossexuais", anunciou nesta segunda-feira (21) a polícia deste país, que promulgou em maio uma lei contra a homossexualidade considerada uma das mais repressivas do mundo.



No sábado, as autoridades prenderam quatro pessoas, incluindo duas mulheres, em uma casa de massagens no distrito de Buikwe (leste), disse à AFP uma porta-voz da corporação.



"A operação policial foi realizada depois de uma mulher indicar que estavam ocorrendo atos homossexuais nesta casa de massagens", disse Hellen Butoto.



No final de maio, o presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgou uma lei que prevê pesadas penas para pessoas que mantêm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e "promovem" a homossexualidade.



O crime de "homossexualidade agravada" é punível com a pena de morte, uma sentença que não é aplicada há anos no país.



A lei gerou uma onda de indignação por parte da ONU, de direitos humanos e de vários países ocidentais.



A nova legislação foi amplamente apoiada em Uganda, país de maioria cristã e conservadora. Os deputados consideraram que o texto era necessário para enfrentar o que chamam de "imoralidade do Ocidente".